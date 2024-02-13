13 Şub 2024 - 16:40- Asayiş G:

Koca dağ su gibi aktı: Erzincan'da toprak kayması! Çok sayıda işçi toprak altında kaldı

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Erzincan'ın İliç ilçesinde bir altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesiyle göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının başladığını belirten Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, toprak altında kalan işçilerin sayısının ise henüz belli olmadığını ifade etti.

Koca dağ su gibi aktı: Erzincan'da toprak kayması! Çok sayıda işçi toprak altında kaldı
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold altın madeninde siyanür ve sülfürik asit dağları çöktü. İlk belirlemelere göre, çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı öne sürüldü. Ekipler bölgeye sevk edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, göçükle ilgili yaptığı açıklamasında AFAD ve UMKE ekiplerinin olay yerine hareket ettiğini açıkladı. Aydoğdu, açıklamasının devamında toprak altında kalanlar olduğunu ifade ederek, madende ise göçük olmadığını belirtti.

Aydoğdu'nun açıklaması şu şekilde:

"Maden ocağının dışında toprak kayması sonucu. Madende göçük yok. İşçilerimizden toprak altında kalanların ihbarını aldık. Sayı tam net değil. AFAD, UMKE, arama kurtarma ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün arkadaşlarımız burada. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın talimatıyla hepimiz bu olaya sahip çıktık. Toprak altında kaç vatandaşımızın kaldığını, sonucun ne olduğunu ara ara paylaşacağım. Hassas bir konu. Biz olayın olduğu yerdeyiz."

Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti.

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13 Şub 2024 - 16:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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