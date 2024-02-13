13 Şub 2024 - 16:37- Gündem G:

Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var

ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Vali Hamza Aydoğdu toprak altında kalan işçiler olduğunu söyledi. Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

'TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR'

NTV canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, henüz kesin bilgileri olmasa da toprak altında işçiler olduğunu söyledi: “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.

Kaynak: NTV

# devam, var, sevk, Kurtarma

13 Şub 2024 - 16:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var mask
Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var
Sinan Akçıl hakkında flaş iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı' mask
Sinan Akçıl hakkında flaş iddia: '10 bin doları alıp, üzerine yattı'
Duran kalbi tekrar çalıştırıldı; uçak ambulansla nakil edildi mask
Duran kalbi tekrar çalıştırıldı; uçak ambulansla nakil edildi
'Seçimde avantaj bizde' mask
'Seçimde avantaj bizde'
Yüksek ses uyarısı yapan market sahibi bıçaklandı mask
Yüksek ses uyarısı yapan market sahibi bıçaklandı
Antalya'da endemik tür olan dağ sümbülleri çiçek açtı mask
Antalya'da endemik tür olan dağ sümbülleri çiçek açtı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber