Son dakika! Madende toprak kayması meydana geldi. Toprak altında işçiler var

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
'TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR'
NTV canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, henüz kesin bilgileri olmasa da toprak altında işçiler olduğunu söyledi: “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.