MEB'den flaş karar: İlkokul, ortaokul ve liselerde 15 gün yasak geldi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan yeni kararlar, hızla uygulamaya konulmaya devam ediyor. Bu kararlardan biri de 15 günlük bir yasak kararı oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dakika açıklamasında, bu yasağın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayacağını belirtti. Söz konusu yasak, Türkiye genelinde geçerli olacak ve 15 gün boyunca devam edecektir. İşte alınan kararın ayrıntıları…

MEB’den Son Dakika Açıklamasıyla Yeni Yasak Kararı

Yeni hükümetin Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan Yusuf Tekin, ardı ardına önemli kararlar açıklıyor. Bu kararlardan biri de 15 günlük bir tatil yasağına ilişkin. Bakan Tekin’in açıklamasına göre, öğrencilere yarıyıl tatili boyunca test çözme, özet çıkarma gibi sınırlayıcı ev ödevleri verilmeyecek. Bunun yerine öğrencilere sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılma teşviki yapılacak. Ailelerin birlikte etkinliklerde bulunmaları, yetenek ve ilgi alanlarına yönelik faaliyetlere katılmaları, kitap okuma, film izleme, tiyatroya gitme, müze ve tarihî mekan gezileri yapma gibi toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyen aktiviteler öneriliyor.

Lise Öğrencilerine Ödev Yasağı ve Yeni Program

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Lise Öğrencilerinin Velilerine Yönelik Yarıyıl Tatili Rehberi”, yarıyıl tatilini çocukların bireysel ve eğitimsel gelişimleri için verimli bir döneme dönüştürmeyi amaçlıyor. Rehber kitapta, okul başarısını artırma, motivasyon, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi, teknoloji kullanımı, kaliteli vakit geçirme aktiviteleri gibi konular ele alınıyor. “Yarıyıl tatilinde aile toplantısı”, “kaliteli zaman geçirmenin mutluluğu”, “teknolojinin bilinçli kullanımı”, “okul başarısını ve motivasyonunu artırmada ailenin rolü”, “yarıyıl tatilinde özel etkinlikler” ve “üniversiteye hazırlık sürecinde aile” gibi başlıklarla öğrencilere ve ailelere yol gösterici bilgiler sunuluyor.

MEB’in Açıklamaları Sonrası Ücretsiz Etkinlikler

MEB tarafından yapılan açıklamaların ardından, öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca ücretsiz etkinliklerin MEB web sitesi üzerinden erişime açıldığı belirtildi. Bu kararla birlikte öğrenciler, yarıyıl tatili sürecinde ödev stresinden uzak, rahat bir tatil geçirebilecekler. MEB’in aldığı yasak kararı, Türkiye’nin her ilinde uygulanacak ve öğrencilere verimli bir tatil dönemi sunmayı hedefliyor.