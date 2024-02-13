13 Şub 2024 - 16:27- Gündem

Alanya’da yürek ısıtan manzara

Alanya’da, çöp aracına yüklemek üzere olduğu çöp konteynerinin içerisinde bir konserve kutusuna başı sıkış halde kedi olduğunu fark eden ve kediye yardım eden belediye işçileri izleyenlerin yüreğini ısıttı