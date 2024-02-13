Alanya’da yürek ısıtan manzara

Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sorumluluk sahası içerisinde çöp konteynerlerini araca yüklediği sırada konteynerden kedi sesi geldiğini fak etti. Bunun üzerine kontrol ettiği konteyner içerisinde, başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi olduğunu gören işçiler kediye yardım eli uzattılar. Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtaran işçiler o anları ise cep telefonu kameralarına kayıt ettiler. (Fatma VURAL)
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.