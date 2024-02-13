13 Şub 2024 - 16:27- Gündem G:

Alanya’da yürek ısıtan manzara

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Alanya’da, çöp aracına yüklemek üzere olduğu çöp konteynerinin içerisinde bir konserve kutusuna başı sıkış halde kedi olduğunu fark eden ve kediye yardım eden belediye işçileri izleyenlerin yüreğini ısıttı

Alanya’da yürek ısıtan manzara
Alanya’da yürek ısıtan manzara
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Alanya Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sorumluluk sahası içerisinde çöp konteynerlerini araca yüklediği sırada konteynerden kedi sesi geldiğini fak etti. Bunun üzerine kontrol ettiği konteyner içerisinde, başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi olduğunu gören işçiler kediye yardım eli uzattılar. Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi kurtaran işçiler o anları ise cep telefonu kameralarına kayıt ettiler. (Fatma VURAL)

# Alanya, Kedi, Kurtarma

13 Şub 2024 - 16:27 - Gündem

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