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Karakulak ve Akay, Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı

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Avukat Metehan Karakulak ve Batuhan Akay, bugün İyi Parti Alanya Belediye Meclis Üyeliği başvurusu yaptı

Karakulak ve Akay, Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı mask
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KARAKULAK, Alanya'nın toplumsal ihtiyaçlarını ve karşılanmayan kentsel sorunlarını önemsediğini belirterek, halkın taleplerinin yerine getirilmesi ve şehrin daha yaşanılabilir hale gelmesi için enerji ve bilgi birikimiyle hizmet etmek istediğini ifade etti. Aday adaylığı başvurusuyla ilgili konuşan Karakulak,, “Kadim şehir Alanyamızın toplumsal ihtiyaçları ve karşılanmayan bu ihtiyaçların ortaya çıkardığı kentsel sorunlar tüm halkımızın takdirindedir. Alanyamızın genelinde halkımızın taleplerinin yerine getirilmesi, mevcut problemlerin çözüme kavuşturulması ve daha yaşanılabilir bir Alanya için sahip olduğum enerji ve bilgi birikim ışığında şehrimize hizmet etmek amacıyla İyi Parti Alanya Belediye meclis üyeliği için aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Kazananın Alanya olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

# Alanya, ilgili, Belediye, ifade, aday

13 Şub 2024 - 16:26 - Siyaset

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