13 Şub 2024 - 16:12- Gündem G:

Antalya'da o ilçelerde eğitime ara verildi

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Antalya'da dün akşamdan başlayan şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Antalya'da o ilçelerde eğitime ara verildi mask
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Antalya'da sabaha karşı başlayan şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki 3 ilçede bugün eğitime 1 gün ara verilmiş. Olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklanmış Antalya Havalimanı'nda ise uçuşlar aksamıştı.

Antalya Valiliği yağışların yarın da devam edeceği gerekçesiyle, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü kentteki 3 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Okullarımız eğitime hazır olamayacağından, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Valilik, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini ön planda tutarak aldığı bu kararla, aileleri ve eğitim camiasını bilgilendirdi.

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 16:12 - Gündem

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