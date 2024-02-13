Antalya'da o ilçelerde eğitime ara verildi

Antalya'da sabaha karşı başlayan şiddetli yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kent merkezindeki 3 ilçede bugün eğitime 1 gün ara verilmiş. Olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklanmış Antalya Havalimanı'nda ise uçuşlar aksamıştı.
Antalya Valiliği yağışların yarın da devam edeceği gerekçesiyle, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü kentteki 3 ilçede eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Okullarımız eğitime hazır olamayacağından, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerimizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Valilik, öğrenci ve öğretmenlerin güvenliğini ön planda tutarak aldığı bu kararla, aileleri ve eğitim camiasını bilgilendirdi.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.