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Marmara'da deprem

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Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının derinliği 13.3 km olarak kaydedildi.

13 Şub 2024 - 16:06 - Gündem

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