M.M.T. Tunç Group’tan çarpıcı Alanya yorumu! ‘Alanya hayalet şehre döner’

Alanya’da inşaat ve emlak sektöründeki kriz derinleşiyor. İçinden çıkılmaz bir hal alan inşaat ve emlak sektörü çıkış yolu arıyor. Maliyetlerin de her geçen gün artması inşaat faaliyetlerinin tamamen durma noktasına getirdi. Konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan M.M.T. Tunç Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Tunç, “Daha önce birçok röportajımda bunu dile getirdim. Ortada inşaatın maliyeti veya faaliyeti ile alakalı konuşmaya gerek kalmayan bir durum söz konusu. Şuanda birçok meslektaşımız çok güç ve zor bir durumda. Gidişatın iyi olmayacağıyla ilgili 10 ay öncesinde yaptığım açıklamalarım var. Çok kötü bir serüvene doğru gittiğimizi açıkça anlatmıştım. Maalesef bazı kesimler halen aktif bir durumda olduğu için bunu görmezden geldi. M.M.M. Tunç Group olarak biz çok aktifiz. Hem Alanya’da hem K.K.T.C.’de ve dünyanın bir çok yerinde satışlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Ulusal basına da çıkmaya başladı. 40 bin kişi Alanya’dan yurt dışına giden, gönderilen, kaçan yatırımcı ve potansiyel müşteri var. Bunun etkileyeceği sadece inşaat değil. Bu bütün Alanya esnafını etkileyecek” diye konuştu.

‘ALANYA’DA 250 BİN KİŞİ ETKİLENECEK’

Alanya’nın hayalet şehre dönüşeceğini belirten Abdulkadir Tunç, “ Özellikle yaşanan iptallerden dolayı avukat ordusuyla müteahhitlerin üzerine yürüyen sinsi insanlar türemeye başladı. Bunu biz de derinden yaşıyoruz. Şuan da sektör bitik, batık ve karma karışık. İflaslarla, çeki yazılan müteahhitlerle, senedi ödenmeyen müteahhitlerle dolu bir ortam yaşıyoruz. Umarım bu bir çağrı olur. Bu sistem bu şekilde devam ederse Alanya genelinde ortalama 250 bin insanın etkileneceği bir kriz söz konusu. Böyle giderse Alanya’da başlanılan birçok proje yarıda bırakılıp hayalet şehre dönecektir” ifadelerini kullandı.

‘BANKALAR RUSYA’DAN GELEN PARALARI KABUL ETMİYOR’

Bankalarla ciddi sorunlar yaşadığını söyleyen Tunç, “İkametlerin iptali, ikamet için 200 bin dolar şartı, banka hesaplarının halen açılamaması ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Son bir haftadır bankalar resmi olarak baskı altında Rusya ve o bölgedeki birçok ülkeden hiçbir parayı kabul etmeyip, gelen paralarımızı geri göndermeyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım bu sorunlar bir an önce biter. Bunlarla ilgili yeni yasalar uygulanmazsa 2023 yılında yurt dışında giden sayısı olan 40 bin kişi bu yıl 50 bin kişiyi bulabilir” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)