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Alanya siyasetinde bir ilk... İşte tarihten günümüze Bağımsızlar 

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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde ticaretle uğraşan Hasan Uyar, Alanya tarihinde bir ilke imza atarak 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bağımsız Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı oldu. Alanya siyaset tarihindeki 'Bağımsızlar'ı Oğuz Hoca anlattı 

Alanya siyasetinde bir ilk... İşte tarihten günümüze Bağımsızlar  mask
Alanya siyasetinde bir ilk... İşte tarihten günümüze Bağımsızlar 
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GEREKLİ resmi evrakları tamamlayarak Alanya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na sunan Bağımsız Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Hasan Uyar, seçim çalışmalarına başladı. 

Alanya Tarihçisi, Araştırmacı ve Yazar Oğuz Korum, konuya ilişkin Yeni Alanya'nın sorularını yanıtladı. Korum, "Alanya tarihine baktığımızda Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adaylarının olduğunu görüyoruz. Alanya'nın ilk Bağımsız Belediye Başkan Adayı 1973 seçimlerindeki Tevfik Dayantürk'tür. Ardından 1984 seçimlerinde Akça lakaplı Mehmet Nuri Yılmaz, 1994 seçimlerinde Huriye Yalçın, 1999 seçimlerinde ise Metin Erdem Bağımsız Alanya Belediye Başkan Adayları olmuşlardır. Ancak Alanya'da daha önce Bağımsız Meclis Üyesi Adayı hiç çıkmadı. Mahmutlar'dan Hasan Uyar, bu anlamda Alanya siyasetinde bir ilk olmuştur" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

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13 Şub 2024 - 15:24 - Siyaset

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