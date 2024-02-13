Alanya markası Kamburoğlu'ndan geleneksel gece

KAMBUROĞLU A.Ş.'nin 59'uncu kuruluş yıldönümünün de kutlandığı etkinlik, Kamburoğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Sri Lanka Antalya Fahri Konsolosu Ali Kamburoğlu'nun konuşması ile başladı. Kamburoğlu, "Sanatlarıyla, emekleriyle, her konutta imzası bulunan ustalarımızla birlikte olmak bizlere onur veriyor. Geleneksel hale getirdiğimiz gecemizin bu yıl 12'ncisini gerçekleştiriyoruz. Bu özel geceye katılan herkese teşekkürlermü sunuyorum" dedi. Kamburoğlu A.Ş.'nin renkli gecesine katılan firma temsilcileri de mini bir sunum yaparak yeni çıkan ürünler ve ustaların işlerini kolaylaştıracak bilgilendirmeler yaptılar. Yapılan konuşmalar ve yenilen akşam yemeğinin ardından ise sahneye sevilen sanatçı Cüneyt Güzel çıktı. En sevilen şarkı ve türküleri arka arkaya seslendiren başarılı sanatçı, geç saatlere kadar süren bir eğlence yaşattı. Cemali AYDINOĞLU