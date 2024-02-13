Korkunç kaza! Otomobil takla atarak tarlaya girdi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bursa-Çanakkale kara yolu Tophisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hızlı giden Haşim Güngör idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atıp, savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbarla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Güngör, Fahriye Dalyan ve Muharrem Dalyan ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Haşim Güngör ile Fahriye Dalyan hayatını kaybetti. Muharrem Dalyan’ın da durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.