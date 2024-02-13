Antalya'da sel can aldı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE
Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi
Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.