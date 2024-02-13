13 Şub 2024 - 14:06- Asayiş G:

Antalya'da sel can aldı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı.

Antalya'da sel can aldı: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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Antalya'da gece yarısı başlayıp, sel dönüşen sağanak ölüme yol açtı. Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE

Diğer yandan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi

Kepez ilçesi Gazi Bulvarı’nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki bir otomobilde, cansız bedeni bulunan kişinin, 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu belirlendi. 

Kaynak: DHA

# Antalya, bulundu, sağanak

13 Şub 2024 - 14:06 - Asayiş

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