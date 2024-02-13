476 Bin TL’ye sıfır Fiat Egea! Piyasadaki en ucuz araba: Bundan ucuzu yok

ÖTV muafiyeti hakkı elde etmek isteyenler için özel bir başvuru süreci bulunmuyor. Ancak bu hakka sahip olmak için belirli kriterlerin sağlanması gerekiyor. Özellikle %90 ve üzeri oranda engeli olan vatandaşlar, alacakları engelli raporu ile ÖTV muafiyet hakkını resmileştirerek sıfır kilometre araç alımında ÖTV ödemiyorlar.

Fiat Egea Sedan, Türkiye otomobil piyasasında önemli bir yere sahip. Türkiye’de en çok satılan araçlar arasında yer alan Fiat Egea Sedan, uzun yıllardır piyasada bulunması ve sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Fiat Egea Serisi, özellikle kullanıcılar tarafından tercih ediliyor ve yoğun ilgi görüyor.

Fiat’ın açıkladığı son fiyat listesine göre, Fiat Egea Sedan’ın en alt versiyonu 814.900 TL’den satışa sunuluyor. Ancak ÖTV muafiyeti hakkına sahip olanlar, bu aracı sadece 476.600 TL’ye satın alabiliyorlar. Bu fiyatın içinde ÖTV maliyeti bulunmuyor ve bu şekilde alınan araçlar 5 yıl boyunca satılmazsa, ÖTV muafiyeti devam ediyor.

Otomobil almayı düşünenler için Fiat Egea Sedan, uygun fiyat ve kaliteyi bir arada sunan bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle ÖTV muafiyeti ile daha da cazip hale gelen bu araç, bütçesine uygun otomobil arayanlar için ideal bir seçenek olabilir.