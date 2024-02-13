Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Biner'in meclis üyesi listesi şekilleniyor

ALANYA'NIN geleceğine şekil verecek isimler arasında, 1. sırada Eşref Sevimlier yer alıyor. Eşref Sevimlier, Alanya'nın çeşitli alanlarında edindiği deneyim ve birikimle, belediye meclisinde etkili bir rol oynamaya hazırlanıyor. Dr. Tahsin Biner, Alanya için yeni bir vizyon ve enerji sunarken, Alanya Belediye Meclis adayları da şehrin her kesimini temsil edecek bir yapılanmaya sahip. Bu yapılanma, Alanya'nın farklı ihtiyaçlarına ve beklentilerine duyarlı bir yaklaşımı yansıtıyor.

Zafer Partisi'nin Alanya Belediye Meclis adayları, şehrin daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha ileri bir noktaya taşınması için kararlılıkla çalışacaklarını ifade ediyorlar. Dr. Tahsin Biner liderliğindeki bu güçlü ekip, Alanya'nın kalkınması ve gelişmesi için elinden geleni yapmaya hazır. Alanya halkı, 1. sırada Eşref Sevimlier ve diğer Zafer Partisi Alanya Belediye Meclis adaylarının Alanya için yapacakları çalışmaları merakla bekliyor. (Zafer Partisi/BÜLTEN)