Alanya'da aile dramı! CHP’li isim ailesini rehin aldı

EDİNİLEN ilk bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Rehine krizi olduğu öne sürülen olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmazken söz konusu adrese özel harekat polisleri sevk edildi. İddiaya göre CHP Alanya İlçe Teşkilatının tanınmış isimlerinden Ömer Zavlak, eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat’ın ikna çabaları sonucu
son bulan rehine krizinin ardından Zavlak, polise teslim oldu. Uzun uğraşların ardından son bulan krizin ardından herhangi bir ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi. Zavlak, yayınladığı bir video mesajda emniyete teslim olacağını ifade ederek dostlara ihtiyacı olduğunu belirtti. “Bana bir şey olursa ailem ve çocuklarım sizlere emanet” diyen Zavlak, mücadelesinin çocukları için olduğunu ifade etti.
EDİNİLEN ilk bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Alanya’nın Küçükhasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Rehine krizi olduğu öne sürülen olayın ayrıntıları henüz netlik kazanmazken söz konusu adrese özel harekat polisleri sevk edildi. İddiaya göre CHP Alanya İlçe Teşkilatının tanınmış isimlerinden Ömer Zavlak, eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat’ın ikna çabaları sonucu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.