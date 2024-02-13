13 Şub 2024 - 10:15- Ekonomi G:

Bugün ve yarın hesabınıza nakit para yatacak! Bankadan resmi açıklama geldi

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Denizbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlarına kolaylık sağlamak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Salı ve çarşamba günleri Denizbank şubelerine giderek, gelir belgesiz olarak 30.000 ile 50.000 TL arasında kredi almak artık mümkün.

Bugün ve yarın hesabınıza nakit para yatacak! Bankadan resmi açıklama geldi mask
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Bu özel kampanya kapsamında, bireysel müşterilere hızlı ve kolay bir şekilde kredi imkanı sunuluyor. İnternet sitesi üzerinden yapılan başvurularla, aynı gün içinde hesaplarına 50.000 TL kredi aktarılıyor. Üstelik ödemelerde 3 ay erteleme fırsatı da sağlanıyor ve krediler 36 ay vadeli olarak veriliyor.

Denizbank, kredi kullanmak isteyen her vatandaşa kolay başvuru imkanı sunuyor. Cep telefonları üzerinden sms ile başvuru yapmak isteyenler, sadece TC kimlik ve doğum tarihini belirterek kredi onaylarını hızlıca öğrenebiliyorlar. Ayrıca, Denizbank müşterileri internet bankacılığı uygulaması olan Deniz Mobil veya internet sitesi üzerinden de kolaylıkla başvuru yapabiliyorlar.

Gelir belgesi olmayan veya masrafsız kredi kullanmak isteyenler için Denizbank, 50.000 TL’ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sunuyor. Ancak, başvuru yapacak olanların banka kredi puanlarının 1300 ve üzerinde olması gerekiyor ve düzenli bir gelirleri olması bekleniyor.

Bu kampanya, vatandaşlara finansal ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir fırsat sunarken, Denizbank’ın müşteri odaklı yaklaşımını da gözler önüne seriyor. Hızlı, kolay ve şeffaf başvuru süreciyle, herkesin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Denizbank’ın gelir belgesiz kredi kampanyası, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için güvenilir bir seçenek sunuyor. Kolay başvuru imkanı, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla, Denizbank müşterilerine avantajlı bir finansal destek sağlıyor. Artık nakit ihtiyacınız olduğunda, Denizbank’ın bu kampanyasıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm bulabilirsiniz.

# Denizbank, internet, Kredi

13 Şub 2024 - 10:15 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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