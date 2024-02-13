Son dakika - ÖSYM'den flaş karar! Soruları artık yapay zeka hazırlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı sunumda bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildi.

Çalışmaların temelini adayların oluşturduğuna işaret eden Ersoy,en verimli ölçmeyi sağlamak, yerleştirmeyi yapmak ve adaylara en uygun koşulları oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

'YAPAY ZEKA İLE SORU ÜRETECEĞİZ'

ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, şu şekilde konuştu:

"Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Bu hocalarımızdan en verimli şekilde faydalanmayı hedefliyoruz. Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Atacağımız bu adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak.

Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız ve bu alanda çok önemli bir başlangıç olacak. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız."

DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAK SINAV UYGULAMALARI

Ersoy, deprem bölgesinde yapılacak sınav uygulamalarına da değinerek, 2024 yılında tüm sınav merkezlerimizde uygulama yapacağız. Özellikle deprem bölgesinde adaylarımızın sorun yaşamaması için hassas bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yıkılan, hasar gören ve yeni yapılan okulların durumuna göre verilerimizi güncelledik." bilgisini paylaştı.

'SINAV SONUÇLARINI ÇOK DAHA HIZLI KULLANMA İMKANI'

Elektronik sınav (e-sınav) olarak gerçekleştirdikleri yabancı dil sınavlarına iki yeni sınav daha eklediklerini ve STS Eczacılık ve 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı dijital ortamda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ersoy, "Dijital uygulamalar beraberinde hem tasarrufu getirecek hem de adaylara sınav sonuçlarını çok daha hızlı kullanma imkanı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS) 13 yıl aradan sonra geçen yıl iki kez gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ersoy şöyle konuştu:

"2024 TR-YÖS/1 uygulamasını 18 Mayıs'ta yaklaşık 50 ülkede 80'e yakın merkezde yapacağız. Türkiye'ye her yıl 70-80 bin arasında uluslararası öğrenci kaydı gerçekleşiyor. Bu sayıyı artırarak üniversitelerimizin uluslararası öğrenci kabulüne yardımcı olmak istiyoruz. TR-YÖS'ün sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da geçerliliği olmasını istiyoruz. TR-YÖS'ü ülkemizin tanıtımında önemli bir faktör olarak görüyoruz."