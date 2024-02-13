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Hem içten yanmalı hem de elektrikli araçların sonu geldi: Toyota üretime başladı...

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Dünya devi Toyota'nın ürettiği motor Hem fosil yakıtlı arabaların hem de elektrikli arabaların sonunu getirecek kapasitede. İşte Toyota'nın o muhteşem buluşu...

Hem içten yanmalı hem de elektrikli araçların sonu geldi: Toyota üretime başladı... mask
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Dünya devi  Toyota dünya şirketlerinin aksine elektrikli otomobillere değil çok özel bir teknolojiye yöneldi.  Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek hidrojen teknolojisine (suya) dayanıyor. Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoru, daha uzun menziller, daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunarak ve sadece su yayarak  otomobil endüstrisinde devrim yaptı. Bu teknoloji karbon nötrlüğüne ulaşmada elektrikli araçlara umut verici bir alternatif haline gelecek.

455 beygir gücü ile çalışıyor

Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için güneş,  elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu otomobiller geliştirmekte ve hidrojen yakıt ikmal istasyonları uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte 455 beygir gücü ve 398 tork üreten hidrojen yakıtlı bir V-8 motor da dahil olmak üzere, sadece su yayan ve sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen hidrojenle çalışan motorlar kullanıyor.

Elektrikli araçlara alternatif

 Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunmakta ve sınırlı miktarda tedarik edilen malzemelere olan ihtiyacı azaltarak elektrikli araçlara umut verici bir alternatif oluşturuyor.

 Toyota'nın hidrojen motoru neredeyse hiç CO2 yaymıyor, elektrikli  araç bataryalarından daha az nadir metal gerektiriyor ve Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ediliyor. 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın yollarda olması planlanıyor.

# Elektrik, Otomobil, araç

13 Şub 2024 - 10:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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