Genç yaşına rağmen Alanya iş dünyasında inşaat, petrol ve otomotiv alanlarında yer edinen ve Alanya AK Parti’nin parlayan yıldızı olan Gökce, 10 kardeşli bir ailenin çocuğu. Kestel, Mahmutlar ve 12 Pare Dim Köyünü temsil eden Gökce aynı zamanda Alanya gençliğinin kalbinde çokça yer edinen biri olarak öne çıkıyor. Siyasi düsturunu oluştururken babasını örnek alan Mehmet Özal Gökce’nin babası Ali İhsan Gökce ANAP ve AK Parti’de il genel meclis üyeliği görevi yürüttü, Alanya kırsalında yaptığı hizmetlerle tanındı ve sevildi. Ali İhsan Gökce’nin izinden giden oğlu Mehmet Özal Gökce ise genç yaşına rağmen ALTSO’da mensubu olduğu sektörlerin temsilcisi olarak yer alıyor.
13 Şub 2024 - 04:13- Gündem Güncelleme:
Gençliğin adayı Gökce
Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partilerin Belediye Meclis Üye listeleri de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Siyasi kulislerde genç iş adamı ve siyasetçi Mehmet Özal Gökce’nin listeye seçilebilecek yerlerde yer almasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.