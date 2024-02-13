Gençliğin adayı Gökce

Genç yaşına rağmen Alanya iş dünyasında inşaat, petrol ve otomotiv alanlarında yer edinen ve Alanya AK Parti’nin parlayan yıldızı olan Gökce, 10 kardeşli bir ailenin çocuğu. Kestel, Mahmutlar ve 12 Pare Dim Köyünü temsil eden Gökce aynı zamanda Alanya gençliğinin kalbinde çokça yer edinen biri olarak öne çıkıyor. Siyasi düsturunu oluştururken babasını örnek alan Mehmet Özal Gökce’nin babası Ali İhsan Gökce ANAP ve AK Parti’de il genel meclis üyeliği görevi yürüttü, Alanya kırsalında yaptığı hizmetlerle tanındı ve sevildi. Ali İhsan Gökce’nin izinden giden oğlu Mehmet Özal Gökce ise genç yaşına rağmen ALTSO’da mensubu olduğu sektörlerin temsilcisi olarak yer alıyor.