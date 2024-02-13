Antalya'yı yerle bir etti: Alanya'ya geliyor! Tedbirinizi alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alanya önümüzdeki haftayı yoğun yağışla geçirecek. Sıcaklıkların 6 derece azalması beklenen Alanya'da rüzgarın hızı saatte 30 kilometreyi bulacak.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Alanya'yı da kapsayacak şekilde Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.