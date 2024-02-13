13 Şub 2024 - 08:51- Gündem G:

Alanya'ya sağanak geliyor!

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Alanya yeni bir yağış dalgasının etkisi altında kalacak

Alanya'ya sağanak geliyor! mask
Alanya'ya sağanak geliyor!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alanya önümüzdeki haftayı yoğun yağışla geçirecek. Sıcaklıkların 6 derece azalması beklenen Alanya'da rüzgarın hızı saatte 30 kilometreyi bulacak. 

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Alanya'yı da kapsayacak şekilde Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Alanya'ya sağanak geliyor!

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13 Şub 2024 - 08:51 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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