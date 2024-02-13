Alanya'ya sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Alanya önümüzdeki haftayı yoğun yağışla geçirecek. Sıcaklıkların 6 derece azalması beklenen Alanya'da rüzgarın hızı saatte 30 kilometreyi bulacak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Alanya'yı da kapsayacak şekilde Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.