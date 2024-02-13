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Şiddetli yağış uçuşları vurdu! Antalyaspor kafilesi GZP Alanya'ya indi

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Antalya'da kent merkezinde hayatı felç eden şiddetli yağış uçuşları da vurdu. Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak GZP Alanya'ya indi

Şiddetli yağış uçuşları vurdu! Antalyaspor kafilesi GZP Alanya'ya indi mask
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Antalyaspor kafilesini taşıyan uçak şiddetli yağış nedeniyle Antalya Havalimanı'na inemeyince GZP Alanya Havalimanı'na yönlendirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samsunspor maçı dönüşü kafilemizi taşıyan uçak Antalya'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Alanya Gazipaşa Havalimanı'na inmek zorunda kalmıştır. Kafilemiz, Gazipaşa'dan kara yolu ile Antalya'ya dönecektir." bilgisi verildi.

Öte yandan Antalya Havalimanı'nda olağanüstü bir durumun olmadığı, hava trafiğinin devam ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise ev, iş yerleri ve araçlarda yağış nedeniyle mahsur kalan çok sayıda kişi tahliye edildi. Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

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13 Şub 2024 - 08:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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