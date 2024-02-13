13 Şub 2024 - 07:05- Gündem G:

Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...

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Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Kent merkezindeki 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Uçuşlar ise başka havalimanlarına yönlendirildi

Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...
Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...
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Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...

UÇUŞLAR YÖNLENDİRİLDİ

Antalya havalimanına inmesi gereken bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirilirken, Antalya kalkışlı uçuşların çoğu ya iptal edildi ya da 2-3 saat gecikmeli yapılabiliyor.

Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI 

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA 

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle 5 merkez ilçemizde Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa'da eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Antalya felaketi yaşıyor! Okullar tatil, uçuşlar iptal...

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13 Şub 2024 - 07:05 - Gündem

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