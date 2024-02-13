- Asayiş

Tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

BURSA'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından savrularak 50 metre kayan tur otobüsünde 4'ü çocuk 10 turist yaralandı.

Tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı mask
Tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı
Tur otobüsü beton aydınlatma direğine çarptı: 10 turist yaralandı
+11
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kaza, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Uludağ'da günübirlik tatile gelen Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri İstanbul’a götüren B.S. idaresindeki 34 CKJ 448 plakalı tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan tur otobüsü önce yol kenarında bulunan yön tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle de savrulan otobüs yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada, tur otobüsünde bulunan 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerce otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle İstanbul Caddesi'nde trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 1 turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı 9 turistin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve tur otobüsünün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Trafik, Saat, ilgili, sevk, Polis, çocuk, sağlık, Gelen

13 Şub 2024 - 03:00 DHA Bursa- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Lojmanda korkutan yangın mask
Lojmanda korkutan yangın
Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı mask
Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı
Ceset sandılar 'Yastık' çıktı mask
Ceset sandılar 'Yastık' çıktı
BŞB deniz filosunu güçlendirdi mask
BŞB deniz filosunu güçlendirdi
Korkunç kaza! Makineye sağ kolunu kaptırdı mask
Korkunç kaza! Makineye sağ kolunu kaptırdı
'Çok yoruldum, yapamıyorum' diye mesaj atıp 4. kattan aşağıya atladı mask
'Çok yoruldum, yapamıyorum' diye mesaj atıp 4. kattan aşağıya atladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber