- Asayiş

Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada

ABONE OL Google News Sayfamız

BURSA'nın İnegöl ilçesinde müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini montunun cebine dolduran hırsızın görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı.

Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada mask
Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada
Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta meydana geldi. Müşteri gibi züccaciye dükkanına gelen kişi; deodorant, toka, kolye, pamuk ve çok sayıda kişisel kozmetik ürününü montunun ceplerine doldurdu. Rafların arasında bir süre dolaşan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi bir süre sonra izlediği güvenlik kamera kaydından şüphelinin ürünleri çaldığını gördü. Görüntülerle birlikte polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

# sonra, Saat, ilgili, Polis, kişi, Gelen

13 Şub 2024 - 03:00 DHA Bursa- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Lojmanda korkutan yangın mask
Lojmanda korkutan yangın
Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı mask
Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı
Ceset sandılar 'Yastık' çıktı mask
Ceset sandılar 'Yastık' çıktı
BŞB deniz filosunu güçlendirdi mask
BŞB deniz filosunu güçlendirdi
Korkunç kaza! Makineye sağ kolunu kaptırdı mask
Korkunç kaza! Makineye sağ kolunu kaptırdı
'Çok yoruldum, yapamıyorum' diye mesaj atıp 4. kattan aşağıya atladı mask
'Çok yoruldum, yapamıyorum' diye mesaj atıp 4. kattan aşağıya atladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber