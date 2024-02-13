Züccaciye dükkanından hırsızlık kamerada

Olay, saat 11.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Lütfiye Sokak'ta meydana geldi. Müşteri gibi züccaciye dükkanına gelen kişi; deodorant, toka, kolye, pamuk ve çok sayıda kişisel kozmetik ürününü montunun ceplerine doldurdu. Rafların arasında bir süre dolaşan şüpheli mağazadan çıkarak kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi bir süre sonra izlediği güvenlik kamera kaydından şüphelinin ürünleri çaldığını gördü. Görüntülerle birlikte polise giden iş yeri sahibi, şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.