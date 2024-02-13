İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E. yönetimindeki 34 RV 7124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı otomobil rögar bacasının üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobillerin sürücüleri ile yolculardan S.T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.