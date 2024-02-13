- Asayiş

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı mask
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak üzerinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı otomobil ile K.E. yönetimindeki 34 RV 7124 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.D.'nin kullandığı otomobil rögar bacasının üzerine çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobillerin sürücüleri ile yolculardan S.T. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobiller, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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13 Şub 2024 - 03:00 DHA Kocaeli- Asayiş

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