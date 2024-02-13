- Asayiş

Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü; kaza anı kamerada

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı menajer Mesut Yılanlı (46) hayatını kaybetti. Kaza anı bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü; kaza anı kamerada mask
Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü; kaza anı kamerada
Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü; kaza anı kamerada
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Kaza akşam saatlerinde Nasrettin Hoca Bulvarı Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İlçede menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı. Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese  sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ÖNCESİ KAMERADA

Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'ın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Mesut Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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13 Şub 2024 - 03:00 DHA Ankara- Asayiş

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