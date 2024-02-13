Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü; kaza anı kamerada

Kaza akşam saatlerinde Nasrettin Hoca Bulvarı Dört Yol mevkisinde meydana geldi. İlçede menajerlik yaptığı belirtilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR çarptı. Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.
KAZA ÖNCESİ KAMERADA
Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'ın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Mesut Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.