- Ekonomi

Kırmızı ete fahiş zam!

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Yüksek fiyatlar nedeni ile geçen yıl et yiyemeyen vatandaş bu yılda kırmızı etin yanına yaklaşamıyor. Kuzu ve dana karkasın kilosuna yapılan son 20 liralık zam ile birlikte et 40 günde 60 lira zamlanmış oldu. Et zammının bu hafta etiketlere yansıması bekleniyor.

Kırmızı ete fahiş zam! mask
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Et fiyatlarındaki artışı değerlendiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, et zamlarını tek tek anlattı. Tüfekçinin aktardığına göre yılbaşında karkas etin kilosu 250 ile 260 TL arasında değişirken son gelen zamla birlikte kuzu karkas etin kilosu 410 liraya, dana etin kilosu ise 310 liraya yükseldi.

Et ve Süt Kurumu, kesim fiyatlarındaki yükselişi durdurmak için ithalata devam etse de iç piyasada kesim fiyatları da yükselmeye devam etti. Pazar günü yapılan kesimlerde karkas etin kilogramı 20 lira daha zamlandı. Yılbaşından bu yana kuzu ve daha karkas etin kilosuna gelen zam iste 60 lirayı buldu.

2023 ocak ayında dana karkas etin kilosunun 130 lira olduğunu hatırlatan Tüfekçi bugün dana karkas etinin 310 lira kadar çıktığını söyledi. Kuzu ette ise bu fiyat 410 lirayı buluyor. Kuzu ve dana etleri kasap ve marketlere geldiğinde ise biraz daha fiyatları artıyor.

KIYMANIN KİLASO 500-540 LİRA, DAHA DA ARTACAK

Artık kasaplarda kıymanın 500-540 liraya satıldığını söyleyen Tüfekçi karkas ete gelen son zam ile birlikte et fiyatlarını da biraz daha zamlanacağını belirtti. Tüfekçi, tüketicinin artık et fiyatlarını sorduktan sonra aldığı cevap karşısında çıkıp gittiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Şub 2024 - 02:56 - Ekonomi

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