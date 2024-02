13 Şub 2024 - 02:56 - Ekonomi

Kırmızı ete fahiş zam!

Yüksek fiyatlar nedeni ile geçen yıl et yiyemeyen vatandaş bu yılda kırmızı etin yanına yaklaşamıyor. Kuzu ve dana karkasın kilosuna yapılan son 20 liralık zam ile birlikte et 40 günde 60 lira zamlanmış oldu. Et zammının bu hafta etiketlere yansıması bekleniyor.