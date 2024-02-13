- Ekonomi

Duyduk duymadık demeyin! Bakanlık başvuruları açtı: Tarım işçisi aranıyor...

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Tarım işçisi ihtiyacı olan taşra teşkilatına 1500 kişilik kadro açıldı.

Duyduk duymadık demeyin! Bakanlık başvuruları açtı: Tarım işçisi aranıyor... mask
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 1500 tarım işçisi alımı yapacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Tarım ve Orman Bakanlığı gücüne güç katmaya devam ediyor; geçen aylarda duyurulan 1500 tarım işçisi alımına ilişkin süreç başlıyor. Yeni mesai arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı olsun" dedi. Bakan Yumaklı, alım ilanlarının 13-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanacağını da duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Şub 2024 - 02:54 - Ekonomi

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