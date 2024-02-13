Evlenecek çiftlere zam şoku: Maaliyetler 500 bin TL'nin üstüne çıktı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen " Evlilik Fuarı"nda çiftler, düğün sektöründeki son trendleri ve yenilikleri yakından görme fırsatı buldu. 57 firmanın katıldığı fuarda, sektör temsilcileri çiftlere düğün organizasyonları hakkında bilgi verdi.
Kocaeli Düğün ve Davet Etkinlik İşletmecileri Dayanışma ve Geliştirme Derneği (KODED) Başkanı Erkan Gönenç, bu yılın düğün maliyetleri hakkında bilgi verdi ve çiftlere uyarılarda bulundu.
Gönenç, çiftlerin düğün salonlarına 8 ay önceden rezerve etmesini tavsiye etti. "Her bütçeye uygun düğün mümkün" diyen Gönenç "Bir düğünü 70 bin TL'ye de, 500 bin TL'ye de yapabiliyorsunuz. Kır düğünü yapıyorsanız led ışıklar gibi ekstralar da fiyata ekleniyor" dedi.
DÜĞÜN MASRAFLARI ÇİFTLERİ ZORLUYOR
24 Ağustos'ta evlenecek olan Kerem Ayman ise düğün masraflarının çiftleri zorladığını dile getirdi. "Bir yandan ev ile ilgilenirken bir yandan düğün hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Farklı firmalardan fiyat aldım ve en uygun seçeneği seçmeye çalıştım. 100 bin TL'ye anlaştım. Ayrı ayrı yapsaydım daha pahalı olacaktı" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.