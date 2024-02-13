Bankada parası olan yandı: O grup risk altında!

Son yılların en popüler yatırımı mevduat hesaplarında rüzgar tersine dönüyor. Mevduat hesabı olanlara ekonomistten çarpıcı uyarı geldi. Bankada parası olan mevduat sabi yatırımcılar risk altında. İşte tüm detaylar...

MEVDUATTA YENİ DÖNEM

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinde çarpıcı bir değişime dikkat çekiyor. Eğilmez'e göre, "paradan para kazanma" dönemi sona erdi ve yerini "paradan para kaybetme" dönemine bıraktı. Bu değişimin arkasındaki temel etken ise yüksek enflasyon oranları.

BANKADA MEVDUATI OLANLARA -27 FAİZ UYARISI

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Türkiye ekonomisinde önemli bir değişimi işaret ederek, artık 'paradan para kazanma' döneminin sona erdiğini ve yerini 'paradan para kaybetme' dönemine bıraktığını belirtti. Yüksek enflasyon oranlarının bu değişimin temel sebebi olduğunu vurgulayan Eğilmez, parasını banka mevduatına yatıranların reel olarak eksi yüzde 27 faizle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Eğilmez'in analizine göre, geçmişte popüler bir yatırım yöntemi olan mevduat hesapları, enflasyonun getirdiği negatif reel faiz oranları sebebiyle tasarruf sahipleri için zararlı hale geldi. Bankaların mevduata verdiği faiz oranlarının enflasyonun altında kalması, vatandaşların satın alma gücünün düşmesine ve dolayısıyla paradan para kaybetmelerine yol açıyor.

BORCU OLANLAR KARLI

Mahfi Hoca, bankadan kredi çekenlerin ise bu durumdan karlı çıktığını ifade etti. Kredi ile satın alınan malların enflasyon nedeniyle değer kazanması, kredi kullanıcılarının ekonomik olarak avantajlı bir konuma gelmelerini sağlıyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinden borçlulara doğru bir servet aktarımı olduğunu gösteriyor.

Eğilmez, enflasyonun hızla yükselmesi ve buna karşılık faiz oranlarının ve kurun baskılanmasının, tasarruf sahiplerinin zararına yol açan bu olguyu ortaya çıkardığını belirtiyor. Ekonomistin vurguladığı bu durum, Türkiye ekonomisindeki mevcut para politikalarının ve enflasyonla mücadeledeki zorlukların altını çiziyor.

Kaynak: Haber Merkezi