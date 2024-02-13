Merkez Bankası'ndan kaçırılmayacak teklif: İkinci evi olan hemen sıraya girdi!

KONUT VE KİRA FİYATLARI FRENLENİYOR



Seçimlerin ardından vergi politikaları merak edilirken, Merkez Bankası'ndan (TCMB) konut piyasasını düzenlemeye yönelik bomba vergi önerileri geldi. Birden fazla konuta sahip olanlara kademeli vergi ve 'hisseli kiracılık' modeli gündem yarattı. Bu öneriler, artan konut ve kira fiyatlarını frenlemeyi amaçlıyor.

Seçimlerin ardından vergi politikalarıyla ilgili yapılan spekülasyonlar sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut piyasasını düzenlemeye yönelik yeni vergi önerileriyle gündemde. TCMB, birden fazla konuta sahip olan vatandaşlar için kademeli ilave vergi uygulanmasını ve 'hisseli kiracılık' modelinin benimsenmesini önerdi. Bu öneriler, konut ve kiralardaki artışı frenlemeyi amaçlayan çeşitli düzenlemelerin bir parçası olarak sunuldu.

Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda belirttiğine göre, kiradaki mevcut yüzde 25 sınırlamasının piyasayı dengede tutmada yetersiz kaldığı ve daha etkin yapısal önlemlere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Önerilen önlemler arasında, kiraların merkezi bir platform üzerinden takip edilmesi, kiralamalar için standartların oluşturulması ve bu standartların zorunlu hale getirilmesi yer alıyor.

İKTİDARIN DİKKATİNE SUNULAN YENİ DÜZENLEMELER



TCMB'nin önerdiği yeni düzenlemeler arasında, konut sayısına bağlı olarak kademeli vergilendirme, boş konut vergisi, çalışanlara yönelik uzun vadeli ve ödeme esnekliğine sahip konut kredisi modelleri, ve konut kredilerinin hane halkının sahip olduğu konut sayısına göre faiz oranlarının belirlenmesi gibi maddeler bulunuyor. Banka, bu adımların konut piyasasında orta ve uzun vadeli istikrarı sağlamak için önemli olduğunu belirtiyor.

'HİSSELİ KİRACILIK' MODELİ ÖNERİSİ



Merkez Bankası ayrıca, dar gelirlilerin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracak 'hisseli kiracılık' modelinin Türkiye'de uygulanmasını önerdi. Londra'da uygulanan bu model, ilk defa konut sahibi olacak bireylerin konutların bir kısmını satın alıp, kalan kısmı için kira ödemelerine olanak tanıyor. Bu modelin, özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının yüksek olduğu durumlarda, birikimi yetersiz hane halkları için faydalı olabileceği vurgulandı.

ŞİRKETLERİN KİRALIK KONUT İNŞASI TEŞVİK EDİLMELİ



Rapor, kiralık konut arzının artırılması için özel sektörün de devreye girmesi gerektiğini belirtiyor. Özel sektör şirketlerinin kiralanmak amacıyla konut inşa etmesi ve bu konutları kiraya vermesi, piyasadaki kiralık ev sayısını artırarak kiralar üzerindeki baskıyı azaltabilir. Ayrıca, bu şirketlerin sermaye piyasaları aracılığıyla halka açılması ve portföylerini çeşitlendirmesi, bireysel yatırımcıların risklerini azaltırken, kiracılara da daha stabil bir kira piyasası sunabilir.

Kaynak: Haber Merkezi