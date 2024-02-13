Kripto borsacıları keyiflendirecek haber: Geri mi dönüyor?

Kripto para birimi Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana ilk defa 50 bin doların üzerinde işlem görerek önemli bir psikolojik sınırı aştı. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin artmasıyla birlikte kripto para piyasasındaki değer artışı dikkat çekiyor.

Coinmarketcap tarafından sağlanan verilere göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saat içinde yüzde 2,3 artarak 1 trilyon 850 milyar dolara ulaştı. Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin ETF'lerine yapılan yatırımların artmasıyla birlikte yüzde 3,8'den fazla değer kazanarak yükselişe geçti.

Büyük merkez bankalarının, yıl içinde faiz oranlarını düşürerek daha destekleyici bir para politikası benimseyeceği beklentileri Bitcoin fiyatındaki yükselişi destekliyor. TSİ 20.30 itibarıyla Bitcoin 50 bin 195 dolar seviyesinden işlem görüyor ve Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşmış durumda.

Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazanarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Ancak, Kasım 2021'de ulaşılan 68 bin 990 dolarlık rekor seviyenin henüz altında seyrediyor. Analistler, Nisan ayında gerçekleşecek olan yarılanma (halving) sürecinin, yeni Bitcoin arzını azaltacağı ve fiyatındaki yükselişi destekleyeceği görüşünde.

ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE



Ayrıca Çin'de uygulanan gevşek para politikası da Bitcoin'in fiyatındaki artışın nedenleri arasında gösteriliyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,4 değer kazanarak 2 bin 606 dolara ulaştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), Ocak ayında 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylaması, piyasada olumlu bir hava yaratmış durumda. Bu gelişmeler, kripto para piyasasında yaşanan yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

BOĞA DÖNEMİ NEDİR?



Boğa dönemi, finansal piyasalarda fiyatların uzun bir süre boyunca yükselme eğiliminde olduğu bir dönemi ifade eder. Bu terim genellikle hisse senedi piyasaları başta olmak üzere, emtia, gayrimenkul gibi çeşitli piyasalarda kullanılır. Boğa döneminin karakteristik özelliği, yatırımcıların genel olarak iyimser olması ve piyasa değerlerinin artmasıdır. Yatırımcılar bu dönemde geleceğe yönelik pozitif beklentiler içinde oldukları için, daha fazla alım yapma eğiliminde olurlar. Bu, piyasalarda genel bir yükseliş trendinin oluşmasına neden olur. Boğa dönemi terimi, boğaların saldırı anında boynuzlarını yukarı kaldırma hareketinden türemiştir ve piyasa fiyatlarının yükselişini simgeler.

Kaynak: Haber Merkezi