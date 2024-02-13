SGK uzmanı isimden şaşırtan açıklama: Vergi affı gündemde mi?

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak bilinen, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma geldiğini hatırlatan sosyal güvenlik uzmanı (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılının ikinci yarısında bir vergi affı beklediğini duyurdu.
2024'TE VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2024'te tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacağının altını çizen Özgür Erdursun'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum.
Vergide gecikme faizi aylık yüzde 3.5!
Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor.
Banka hesapları bloke ediliyor.
Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor.
Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,
Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.
Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.