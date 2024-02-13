SGK uzmanı isimden şaşırtan açıklama: Vergi affı gündemde mi?

Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak bilinen, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 31 Aralık 2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma geldiğini hatırlatan sosyal güvenlik uzmanı (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılının ikinci yarısında bir vergi affı beklediğini duyurdu.

2024'TE VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 2024'te tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacağının altını çizen Özgür Erdursun'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum.

Vergide gecikme faizi aylık yüzde 3.5!

Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor.

Banka hesapları bloke ediliyor.

Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor.

Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,

Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor.

Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi