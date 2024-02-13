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'Alanya'ya yenilik ve değişim lazım'

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, Alanya'nın yenilik ve değişime ihtiyacı olduğunu söyledi.

'Alanya'ya yenilik ve değişim lazım' mask
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Dr. Tahsin Biner, Alanya'nın karşı karşıya olduğu zorlukları aşmayı ve şehri geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade ederken, trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği, altyapı eksiklikleri ve sosyal yaşam alanlarının yetersizliği gibi konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.


Alanya'nın doğal güzelliklerini koruyarak, modern bir şehir olma hedefine ulaşması gerektiğini savunan Dr. Tahsin Biner, "Kapsamlı bir dönüşüm planıyla yola çıktık. Bu planımız, şehri daha kaliteli yaşanabilir, sürdürülebilir ve adil bir yer haline getirecek.

'Alanya'ya yenilik ve değişim lazım'


Bu değişim sürecinde Alanya halkının aktif katılımını ve desteğini önemsiyoruz. Halkımızın beklenti ve taleplerini dinleyerek, şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Alanya'nın geleceğinin parlak olması için birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Alanya'yı değiştiriyoruz. Bizimle birlikte, Alanya daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha ileri bir noktaya taşınacak. Gelecek için hazırlık yaparken, şehrimizin doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak modern bir Alanya inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Yer, Alanya, Trafik, Sosyal, ifade

13 Şub 2024 - 02:38 - Siyaset

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