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Özçelik her yerde büyük ilgi görüyor

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CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, gittiği her yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılaşıyor

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, sahada çalışmalara devam ederken, Alanya'da gittiği her yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılaşıyor. Vatandaşın teveccühünden memnun olduğunu ifade eden Özçelik, "Belediyenin herkese yetecek imkanları var. Seçimi kazandıktan sonra hiç kimseyi unutmayacağız. Kişilere değil, her kesime hizmet edeceğiz. Bizim yönetimimizde herkes hakkını alacak. Kapımız her zaman, herkese 24 saat açık olacak. Ayırma, kayırma olmadan her vatandaşımıza kapımız sonuna kadar açık kalacak. Alanya’yı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız ve bu tanışıklıktan şehrimiz çok memnun kalacak” diye konuştu. (Haber MERKEZİ)

Özçelik her yerde büyük ilgi görüyor

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Şub 2024 - 02:35 - Siyaset

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