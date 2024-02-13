Özçelik her yerde büyük ilgi görüyor

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, sahada çalışmalara devam ederken, Alanya'da gittiği her yerde büyük ilgi ve sevgiyle karşılaşıyor. Vatandaşın teveccühünden memnun olduğunu ifade eden Özçelik, "Belediyenin herkese yetecek imkanları var. Seçimi kazandıktan sonra hiç kimseyi unutmayacağız. Kişilere değil, her kesime hizmet edeceğiz. Bizim yönetimimizde herkes hakkını alacak. Kapımız her zaman, herkese 24 saat açık olacak. Ayırma, kayırma olmadan her vatandaşımıza kapımız sonuna kadar açık kalacak. Alanya’yı, şeffaf belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız ve bu tanışıklıktan şehrimiz çok memnun kalacak” diye konuştu. (Haber MERKEZİ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.