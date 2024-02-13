Lojmanda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre Kızlarpınarı Mahallesi’nde bulunan bir Kur’an Kursuna ait lojmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek söndürdü. Apartmandaki diğer dairelere sıçramayan yangında yaralanan olmazken, alevlerin çıktığı dairenin bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi