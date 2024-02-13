Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

Alanya Jandarma Komutanlığı tarafından 11 Şubat Pazar günü genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde 500 araç kontrol edildi. 49 araç ve sürücüsüne toplamda 166 bin 222 lira cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi. (Alanya Kaymakamlığı/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Kaymakamlığı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.