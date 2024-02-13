- Asayiş

Kural tanımayan sürücülere ceza yağdı

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ALANYA’DA 49 araç sürücüsüne 166 bin 222 lira para cezası kesildi.

13 Şub 2024 - 02:30 - Asayiş

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