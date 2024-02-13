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ÇHD Alanya’dan protesto

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ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği (ÇHD) Alanya Şubesi üyeleri, İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde yaşanan çatışma sonrası üyelerine gerçekleştirilen operasyonları protesto etmek amacıyla Alanya Adliyesi önünde bir araya geldi.

ÇHD Alanya’dan protesto mask
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Dernek üyeleri, basın açıklaması yaparak meslektaşlarının gözaltına alınmasını kınadı ve adalet talep etti. ÇHD Alanya Şube Başkanı Ali Can Atalay, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında “Yalan ve dezenformasyona karşı gerçeği savunmaya devam edeceğiz” dedi.


Atalay, 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan çatışma sonrası siyasi iktidarın, Halkın Hukuk Bürosu’nun da aralarında bulunduğu birçok yasal kuruma operasyon düzenleyerek 95 kişiyi gözaltına aldığını belirtti. Atalay, operasyonlar sonucunda dernek üyeleri olan Av. Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Av. Didem Baydar Ünsal, Av. Seda Şaraldı ve Av. Berrak Çağlar’ın gözaltına alındığını aktardı. Atalay, meslektaşları hakkında gözaltı kararı olmadığını ve o esnada büroda bulundukları için gözaltına alındıklarını ifade etti. Atalay ayrıca, gözaltı işlemlerinin sonunda toplamda 48 kişinin gözaltına alındığını belirtti. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

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13 Şub 2024 - 02:28 - Gündem

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