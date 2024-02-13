- Ekonomi

ALDOBİR’den yüreklere su serpecek açıklama

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Alanya Dövizciler Birliği (ALDOBİR) Başkanı Turgay Kırbaş, 2024 yılında enflasyonun düşüşe geçeceğini belirterek, “Tüm sektörler sezonda canlılığı hissedecek” dedi

ALDOBİR’den yüreklere su serpecek açıklama mask
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SON 22 senenin en yüksek yıllık enflasyon oranının yakalandığı Türkiye’de, 2023 enflasyon oranı TÜİK'e göre yüzde 64, ENAG'a göre yüzde 127 çıkmıştı. Enflasyonu dizginlemek amacıyla yapılan faiz artırımlarının sonuna gelindiğini belirten Alanya Dövizciler Birliği (ALDOBİR) Başkanı Turgay Kırbaş, 2024 yılının enflasyonda toparlanma yılı olacağını belirtti.


‘DOLAR YÜKSELECEK’


Kırbaş, döviz kurlarında da artış yaşanacağını belirterek “Önümüzdeki aylarda çok sert olmadan faiz indirimlerine başlanacak diye düşünüyoruz. Kurlarda kimseyi fazla rahatsız etmeyecek kontrollü artışlar yaşanacak. Dövizdeki getiri enflasyonun oldukça altında kaldı. Piyasa canlanmak zorunda, nakitte beklemenin kaybettireceği bir ortam bekliyoruz. Sezon açıldıktan sonra herkes canlılığı hissedecek” şeklinde konuştu.


‘TEMKİNLİ OLACAĞIZ’


Bölgesel risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Kırbaş, “İsrail-Filistin savaşının sona ermesi önem taşıyor. Çünkü Ortadoğu’daki tüm ülkeleri etkileyen bir durumun bizi de etkileme tehlikesi var. O yüzden tüm işlemlerimizde temkinli olmaya devam edeceğiz. 2024 yılsonu için hedeflenen enflasyon oranı yüzde 36. Bu bile hala dünyanın en yüksek enflasyonlarından biri. Tüm iş dünyasını yıl sonunda beklenen enflasyon ve kur hareketi beklentilerine göre pozisyon almaya davet ediyorum” dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Yüksek, türkiye, Son, yüzde

13 Şub 2024 - 02:27 - Ekonomi

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