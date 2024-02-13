Ceset sandılar 'Yastık' çıktı

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi, Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez Park'ta meydana geldi. 30 metrelik falezlerin kayalık kısmında hareketsiz duran bir cisim gören parktakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekibi, yaralı bir kişi olabileceği ihtimali üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi halat yardımıyla falezlerden indiğinde, nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu gördü. Ekipler, ardından normale döndü. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.