- Asayiş

Ceset sandılar 'Yastık' çıktı

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ANTALYA'DA 30 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, düşen nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu gördü.

Ceset sandılar 'Yastık' çıktı mask
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Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi, Lara Caddesi üzerinde bulunan Falez Park'ta meydana geldi. 30 metrelik falezlerin kayalık kısmında hareketsiz duran bir cisim gören parktakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese gelen itfaiye ekibi, yaralı bir kişi olabileceği ihtimali üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekibi halat yardımıyla falezlerden indiğinde, nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu gördü. Ekipler, ardından normale döndü. (DHA)

Kaynak: DHA

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13 Şub 2024 - 02:21 - Asayiş

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