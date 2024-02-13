13 Şub 2024 - 02:21 - Asayiş

Ceset sandılar 'Yastık' çıktı

ANTALYA'DA 30 metrelik falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibi, düşen nesnenin battaniyeye sarılı yastık olduğunu gördü.