BŞB deniz filosunu güçlendirdi

AKDENİZ'İN temiz kalmasına büyük önem veren ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 320 kilometrekarelik denetim sahasındaki açığı kapatmak amacıyla, yeni bir denetim teknesi aldı. Toros 07 ismi verilen denetim teknesi ile Akdeniz'de kirliliğe sebep olan deniz araçları tespit edilip, acil durumlarda müdahale edilebilmesi hedefleniyor.
GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP
Antalya Körfezi'nde seyreden tüm deniz araçlarını denetlemek amacıyla filoya eklenen ve ağır deniz şartlarında görev yapabilme kapasitesine sahip olan denetim teknesi Toros 07, High Density Polietilen- Petrolden elde edilen yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretildi. 28 knot tepe hıza sahip olan yüksek süratli tekne, gece görüşü ve radar sistemlerine sahip ve sürekli takip yapabiliyor. 13.8 metre uzunluk ve 3.95 metre genişliğinde olan Toros 07 isimli denetim teknesi,2 adet 420Hp'lik, toplamda 840Hp makine gücüne ve tüm denetim sahasına hakim olacak bir yakıt kapasitesine sahip.
EGDS İLE ONLİNE BAĞLANTI
Toros 07 Çevre Denetim Teknesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne(EGDS) online olarak bağlanıp, görüntülerin anında aktarılmasına imkan sağlıyor. Bu şekilde Çevre Kanunu'nun verdiği yetkiyle, deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılacak. Denetim teknesi, 10 milyon 70 bin TL'ye mal oldu. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.