- Turizm

Türk bankaları Rusya’dan ödeme kabul etmeye başladı

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TÜRK bankalarının Rusya’da eczacılık, tarım-hayvancılık, tekstil, sağlık, turizm ve eğitimi kapsayan sektörlerin yer aldığı ‘Yeşil liste’den ödemeleri kabul etmeye başladığı bildirildi.

Türk bankaları Rusya’dan ödeme kabul etmeye başladı mask
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Aralık ayından itibaren Rusların Türk bankalarına ödeme yapmasında problem yaşanıyordu. Türk bankalarının Rusya'dan yeniden ödeme kabul etmeye başladıkları belirtiliyor. Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Aleksey Yegarmin'in açıklamasını haberleştiren İzvestiya Gazetesi bankaların sadece "yeşil listedeki" ürünler için ödeme kabul ettiğinin altını çiziyor. "Yeşil liste" eczacılık, tarım-hayvancılık, tekstil, turizm, sağlık ve eğitim ürünlerini içeriyor. TürkRus'ta yer alan habere göre, Aleksey Yegarmin gelişmeye rağmen uygulamada bankalara bağlı olarak farklı tutum gözlendiğini de aktardı. Buna göre Ziraat ve Vakıfbank'ın ödemeleri daha sorunsuz kabul ettiği bildiriliyor. Ancak Yegarmin'e göre bu iki banka da sadece "yeşil listedeki" ürünler için ödeme kabul ediyor.

Gelişmeyi Rus KOBİ örgütü Opora Rossii'nin başkan yardımcısı Nikolay Dunayev de doğruladı. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

# başkan, sağlık, Yer, eğitim, Aralık

13 Şub 2024 - 02:14 - Turizm

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