Türk bankaları Rusya’dan ödeme kabul etmeye başladı

Aralık ayından itibaren Rusların Türk bankalarına ödeme yapmasında problem yaşanıyordu. Türk bankalarının Rusya'dan yeniden ödeme kabul etmeye başladıkları belirtiliyor. Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Aleksey Yegarmin'in açıklamasını haberleştiren İzvestiya Gazetesi bankaların sadece "yeşil listedeki" ürünler için ödeme kabul ettiğinin altını çiziyor. "Yeşil liste" eczacılık, tarım-hayvancılık, tekstil, turizm, sağlık ve eğitim ürünlerini içeriyor. TürkRus'ta yer alan habere göre, Aleksey Yegarmin gelişmeye rağmen uygulamada bankalara bağlı olarak farklı tutum gözlendiğini de aktardı. Buna göre Ziraat ve Vakıfbank'ın ödemeleri daha sorunsuz kabul ettiği bildiriliyor. Ancak Yegarmin'e göre bu iki banka da sadece "yeşil listedeki" ürünler için ödeme kabul ediyor.
Gelişmeyi Rus KOBİ örgütü Opora Rossii'nin başkan yardımcısı Nikolay Dunayev de doğruladı. (Kaynak: Turizm Ajansı)
Kaynak: Turizm Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.