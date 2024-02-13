THY 2024'ün ilk rakamlarını paylaştı

THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:



Ortaklığımızın Ocak 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir: “Ocak 2023 döneminde 6,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,7 artarak 6,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak 2023 döneminde 2,3 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14,1 artarak 2,6 milyon olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı Ocak 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 80,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 79,8 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 84,7 olmuştur.



Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), ocak 2023 döneminde 18,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 10,6 artarak 20 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan kargo-posta, ocak 2023 döneminde 119 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 24,8 artarak 148,6 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2024 ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 440 olmuştur. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı