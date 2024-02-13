13 Şub 2024 - 02:09- Turizm G:

Otel dolulukları yüzde 47'ye geriledi

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı 2023 konaklama tesisleri doluluklarını açıkladı.

Otel dolulukları yüzde 47'ye geriledi mask
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Turizm Databank’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerinden derlediği verilere göre, 2023 yılında, Türkiye’deki belgeli otellerde doluluk oranı ortalama yüzde 51’den yüzde 47 dolayına geriledi. Aralık ayında da düşüş oldu.

5 YILDIZLI OTELLERDEKİ DOLULUKLAR NE OLDU?


Bu dönemde Türkiye’deki 5 yıldızlı otel dolulukları ortalama yüzde 55’e inerken, 4 yıldızlı otellerde yüzde 51’e ve 3 yıldızlı otellerde de yüzde 41’e düştü. Diğer yandan 1. sınıf tatil köylerindeki doluluklar artarken 2. sınıf tatil köylerindeki doluluklar da geriledi. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı

# türkiye, yüzde, Aralık, kültür

13 Şub 2024 - 02:09 - Turizm

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