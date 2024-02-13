Otel dolulukları yüzde 47'ye geriledi

Turizm Databank’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama istatistiklerinden derlediği verilere göre, 2023 yılında, Türkiye’deki belgeli otellerde doluluk oranı ortalama yüzde 51’den yüzde 47 dolayına geriledi. Aralık ayında da düşüş oldu.

5 YILDIZLI OTELLERDEKİ DOLULUKLAR NE OLDU?



Bu dönemde Türkiye’deki 5 yıldızlı otel dolulukları ortalama yüzde 55’e inerken, 4 yıldızlı otellerde yüzde 51’e ve 3 yıldızlı otellerde de yüzde 41’e düştü. Diğer yandan 1. sınıf tatil köylerindeki doluluklar artarken 2. sınıf tatil köylerindeki doluluklar da geriledi. (Kaynak: Turizm Ajansı)

Kaynak: Turizm Ajansı