Ruslardan yurt dışı destinasyonlarına ilgi

RUSYA’DA resmi tatil olan 23 Şubat ve 8 Mart için yurt dışına tur satışları artışa geçti. Tur operatörlerinin verilerine göre, şubat ve mart tatilleri için Rusya vatandaşları en çok Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Mısır ve Türkiye’ye rağbet gösteriyor. TürkRus’ta yer alan habere göre, Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, yeni yıl ve Noel’de yüksek fiyatlar nedeniyle tatilini erteleyenlerin de şubat ve martta yurt dışı seyahati planladıklarını belirtti. Yurt dışına tur paketi fiyatları yeni yıl dönemine göre yüzde 30-40 ucuzlarken, bir haftalık ortalama fiyat bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne 160 bin ruble, Tayland'a 189 bin ruble civarında.



Türkiye’de beş yıldızlı bir otele bir haftalık “her şey dahil” tur paketi fiyatının ise 120-140 bin ruble olduğu belirtiliyor.

Mısır turlarında da bu rakam 140 bin ruble. (Kaynak: Turizm Güncel)

Kaynak: Turizm Güncel