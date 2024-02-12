Yol ayrımında kontrolden çıkan otomobil takla attı

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Çanakkale- İzmir karayolunun Pelitköy yol ayrımında meydana gelen kazada Ayvalık’tan Edremit istikametinde seyir halinde olan K.G. yönetimindeki otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
TAKLA ATARAK DURABİLDİ
Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü otomobilden çıkartırken, sağlık teslim etti. Yapılan kontrolde sürücü K.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.