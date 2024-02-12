Yol ayrımında kontrolden çıkan otomobil takla attı

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Çanakkale- İzmir karayolunun Pelitköy yol ayrımında meydana gelen kazada Ayvalık’tan Edremit istikametinde seyir halinde olan K.G. yönetimindeki otomobil, yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

TAKLA ATARAK DURABİLDİ

Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü otomobilden çıkartırken, sağlık teslim etti. Yapılan kontrolde sürücü K.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA