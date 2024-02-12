12 Şub 2024 - 23:40- Gündem G:

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı 

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Bağcılar'da kamyon aydınlatma direğine çarptı. Kazada sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı.

Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı  mask
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı 
Korkunç kaza! Hafriyat kamyonu aydınlatma direğine çarptı 
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Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonra sıkışan kamyon şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Göztepe Mahallesi mevkii Ankara istikametinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç.'nin kullandığı 13 AAP 985 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Y.Ç. kazanın ardından devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerin itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonda sıkışan Y. Ç. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon İBB'ye ait vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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12 Şub 2024 - 23:40 DHA İstanbul- Gündem

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