Feci kaza! Tur otobüsü direğe çarptı

Uludağ'da günübirlik tatile gelen Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri İstanbul’a götüren B.S. idaresindeki tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan tur otobüsü önce yol kenarında bulunan yön tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı.
SAVRULARAK DURDU
Çarpışmanın etkisiyle de savrulan otobüs yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada, tur otobüsünde bulunan 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
10 TURİST YARALANDI
İtfaiye ekipleri ve çevredekilerce otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 1 turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı 9 turistin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.