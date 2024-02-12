12 Şub 2024 - 23:24- Asayiş G:

Feci kaza! Tur otobüsü direğe çarptı

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Bursa'dan İstanbul'a Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce akaryakıt istasyonunun tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından savrularak 50 metre kayan tur otobüsünde 4'ü çocuk 10 turist yaralandı.

Feci kaza! Tur otobüsü direğe çarptı mask
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Uludağ'da günübirlik tatile gelen Katar, Irak ve Endonezyalı turistleri İstanbul’a götüren B.S. idaresindeki tur otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan tur otobüsü önce yol kenarında bulunan yön tabelasına ardından da beton aydınlatma direğine çarptı.

SAVRULARAK DURDU

Çarpışmanın etkisiyle de savrulan otobüs yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada, tur otobüsünde bulunan 4'ü çocuk 10 turist yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yaralılara yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

10 TURİST YARALANDI

İtfaiye ekipleri ve çevredekilerce otobüsten çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 1 turistin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı 9 turistin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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12 Şub 2024 - 23:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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