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Duran kalbi tekrar çalıştırıldı; uçak ambulansla nakil edildi

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Muş'ta kalbinin pompalama işlevi tamamen duran ve kalp atımları sona eren 17 yaşındaki genç masajla hayata döndürüldükten sonra, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Duran kalbi tekrar çalıştırıldı; uçak ambulansla nakil edildi mask
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Muş’un Bulanık ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, fenalaşınca yakınları tarafından ilçe Devlet Hastanesi Acil'ine getirildi. ‘Kardiyak Arrest’ olarak bilinen kalbin pompalama fonksiyonunun durması ve kalp atımının tamamen sona erdiği genç, acil serviste uygulanan kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Tekrar nabız alımı sağlanan genç hasta, Bulanık İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Muş Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

UÇAK AMBULANSLA SEVK EDİLDİ

Tedavisi için çocuk kalp damar cerrahisi ihtiyacı olması sebebiyle 17 yaşındaki gencin Adana Şehir Hastanesi’ne nakline karar verildi. Muş Havalimanı'na götürülen genç Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen uçak ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 

Kaynak: DHA

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12 Şub 2024 - 23:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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